Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Treni più cari, la richiesta dei pendolari: «Ora un salto di qualità»

Per il comitato Sbiancalafreccia i maggiori ricavi devono tradursi in miglioramenti tangibili del servizio
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

Pendolari bresciani in stazione
Pendolari bresciani in stazione

L’aumento delle tariffe non sorprende, ma lascia l’amaro in bocca a chi il treno lo prende ogni giorno. Dai pendolari bresciani arriva soprattutto la richiesta che il rincaro si traduca in un miglioramento concreto del servizio di Trenord, sul fronte della puntualità, dell’affidabilità e dell’assistenza durante i disagi.

«Non è certamente una buona notizia – commenta Emanuele Busi, rappresentante dello storico comitato di pendolari Sbiancalafreccia –. Si tratta di un aumento vicino al 4%, superiore al tasso d’inflazione previsto per quest’anno. È un’operazione che pesa soprattutto su chi il treno è costretto a prenderlo tutti i giorni per lavoro o per studio».

Emanuele Busi, rappresentante di Sbiancalafreccia
Emanuele Busi, rappresentante di Sbiancalafreccia

Un peso che si somma alle altre spese quotidiane e che incide soprattutto su chi non ha alternative realistiche al trasporto ferroviario. Busi tuttavia non contesta in linea di principio l’adeguamento delle tariffe, «sul quale peraltro non possiamo intervenire», ma chiede che sia accompagnato da un miglioramento tangibile del servizio. «Se ai viaggiatori viene chiesto uno sforzo economico maggiore, è giusto aspettarsi un servizio migliore. L’incremento dei ricavi dovrebbe tradursi in più attenzione per i pendolari e in investimenti sulla qualità del trasporto».

Nodo affidabilità

Per il rappresentante di Sbiancalafreccia il nodo principale resta l’affidabilità del sistema ferroviario. «Sappiamo che in Lombardia sono in corso molti cantieri e interventi infrastrutturali, che inevitabilmente incidono sulla circolazione. Proprio per questo è importante che ci sia la massima attenzione per limitare i disagi e rispettare gli orari».

L’attenzione deve concentrarsi anche sulla gestione delle giornate più difficili, quando guasti, soppressioni o rallentamenti finiscono per accumularsi. In quei casi, sottolinea Busi, i pendolari si aspettano informazioni tempestive, soluzioni alternative e una maggiore capacità di ridurre le conseguenze sui tempi di viaggio.

Un convoglio di Trenord
Un convoglio di Trenord

La posizione del comitato, dunque, non è un no pregiudiziale, ma una richiesta di equilibrio tra quanto viene chiesto agli utenti e quanto viene restituito in termini di servizio. «Il problema – osserva Busi – è che l’aumento delle tariffe non corrisponde automaticamente a un miglioramento. Se si paga di più, deve esserci almeno un’attenzione maggiore alla puntualità, alla qualità e agli investimenti».

L’auspicio è quindi che le risorse raccolte attraverso gli aumenti contribuiscano a rendere il servizio più efficiente. «Quello che gli utenti si aspettano – conclude – è che, pagando di più, possano contare su treni più puntuali, più affidabili e su un servizio complessivamente migliore. Altrimenti il rincaro rischia di essere percepito soltanto come un ulteriore peso per chi ogni giorno sceglie il trasporto pubblico».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
treniTrenordRegione Lombardiatrasporto pubblicocomitato Sbiancalafrecciaritardimobilitàpendolari

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Impara l’inglese in un meseImpara l’inglese in un mese

La nuova edizione in cinque volumi è in edicola con il GdB ogni giovedì fino al 20 agosto.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Con la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaCon la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaSCOPRI DI PIÙ