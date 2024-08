Tre stazioni bresciane candidate a diventare «hub» multimodali

Bando da 41 milioni della Regione. A Brescia si punta a riqualificare via Togni e via Sostegno

Il vicesindaco Manzoni pensa ad alcuni interventi in stazione © www.giornaledibrescia.it

Brescia, Desenzano e Rovato sono pronte a correre sul binario della multimodalità. L’occasione è data da un bando che la Regione ha lanciato sfruttando i fondi europei: sul piatto ci sono 41 milioni per rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing e gli interventi per l