Tre medici in pensione: a Calcinato arriva l’ambulatorio temporaneo

Tre medici vanno in pensione e per questo arriva l’ambulatorio temporaneo. I dottori Antonio Gerardo Medea, Maria Venuti ed Elio Botturi, che per anni hanno servito la comunità, hanno cessato il loro servizio nelle ultime settimane: pensione meritata, ma per molti dei loro pazienti ha significato restare senza medico.

L’intervento

Per far fronte a questa situazione, l’assessorato ai Servizi sociali, in stretta collaborazione con Ats e Asst, ha organizzato in tempi record un ambulatorio medico temporaneo. La nuova struttura è stata allestita nei locali di piazza Pertini 3, a Calcinatello, accanto alla farmacia comunale, un luogo strategico e facilmente raggiungibile dai cittadini.

L’obiettivo principale è quello di garantire la continuità assistenziale per tutti gli ex pazienti dei tre medici in pensione, in particolare per coloro che, al momento, non sono ancora riusciti a scegliere un nuovo medico di base o non hanno trovato un medico disponibile nell’ambito territoriale di appartenenza.

L’ambulatorio temporaneo si propone di offrire un servizio immediato ed efficace, evitando che i cittadini rimangano senza assistenza sanitaria. Questo è particolarmente importante per le persone più fragili, come gli anziani o coloro che soffrono di patologie croniche, che necessitano di cure continue e di un contatto regolare con il proprio medico.

Come funziona

L’ambulatorio temporaneo sarà attivo per tutto il mese di settembre con una serie di giornate prestabilite. Gli utenti potranno accedere liberamente, previa presentazione della tessera sanitaria, della documentazione medica e delle eventuali esenzioni per patologie o reddito. Le date e gli orari di apertura di settembre sono: oggi dalle 8.30 alle 12.30, domani, mercoledì, lunedì 16 e martedì 17 dalle 15.30 alle 19.30, giovedì 19 dalle 15 alle 19, sabato 21 dalle 9 alle 12, martedì 24 dalle 15 alle 19, mercoledì 25 e giovedì 26 dalle 15.30 alle 19.30, e lunedì 30 dalle 8.30 alle 12.30.

Il calendario sarà costantemente aggiornato per garantire continuità del servizio anche nei prossimi mesi. Inoltre, nei giorni in cui l’ambulatorio non sarà operativo, il dottor Francesco Grecò sarà disponibile per il rilascio dei certificati di malattia. Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni o desiderasse prenotare un appuntamento, è disponibile il numero 333.4914046, attivo come segreteria organizzativa.