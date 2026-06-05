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Rodengo Saiano, tre giorni di festa per raccogliere fondi per il Libano

Dal 19 al 21 giugno l’invito a riflettere sui valori della fiducia e della solidarietà. I proventi saranno destinati alla campagna «Emergenza Libano – Aiutaci a restare»
Gabriele Minelli
La sede di Casa DelBrêl - © www.giornaledibrescia.it
La sede di Casa DelBrêl - © www.giornaledibrescia.it

Una nuova «Festa verso l’altro» per stare assieme, costruire relazioni e approfondire grandi temi, con testa e cuore rivolti alla situazione emergenziale in Libano, visto che i proventi della tre giorni verranno riversati proprio nei progetti in quella terra martoriata.

Il programma

La festa promossa da Fondazione Punto Missione (in collaborazione con il Movimento Ecclesiale Carmelitano e Il Baule della Solidarietà) si svolgerà a Casa Delbrêl in via Ponte Cingoli dal 19 al 21 giugno sul tema «Una fiducia che rende liberi», un invito a riflettere sul valore della fiducia.

Nel programma il 19 giugno dalle 18.30 l’incontro «Lo sviluppo riguarda tutti» con don Gabriele Pipinato, responsabile del Servizio per gli interventi caritativi della CEI. Sabato spazio alle famiglie e ai bambini dalle 18 con lo spettacolo «Bandastorta Circus». Domenica 21 giugno, alle 17.30, toccherà all’incontro «L’amore non basta. Storie di giustizia e fiducia ritrovata» con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, che dialogherà con la direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini (info su versolaltro.puntomissione.org).

La campagna

«La Festa verso l’altro è più di un evento – spiega il presidente della Fondazione Tiziano Salata –: è un cantiere vivo di relazioni. Chi sceglie di partecipare non compie solo un gesto generoso, ma diventa parte di un percorso che crea impatto sociale reale e rafforza il bene comune». I proventi dell’edizione 2026 saranno destinati, come detto, alla campagna «Emergenza Libano – Aiutaci a restare», attraverso la quale Punto Missione sostiene famiglie e comunità colpite dalla guerra e dalla crisi umanitaria e sociale che sta attraversando il Paese.

In Libano Punto Missione è presente da anni e prosegue la sua azione come raccontato dalla referente in loco Claudette Hage: «La situazione a Beirut è molto difficile. La città è piena di famiglie arrivate dal sud del Paese dopo i bombardamenti. Molti, oltre un milione di persone secondo le organizzazioni internazionali, hanno lasciato tutto: casa, lavoro, ricordi, la propria vita quotidiana – spiega la Hage –, e anche chi non è colpito direttamente vive in un continuo stato di tensione».

La Fondazione

I bisogni della gente sono enormi, con difficoltà in alcuni casi a raggiungere le zone più colpite: «Sicuramente servono cibo e medicine, che scarseggiano – prosegue la Hage –. Il carburante è diventato troppo costoso, ma non c’è solo questo. Ci sono persone che hanno bisogno di cure mediche continue, famiglie che non riescono più a pagare un alloggio, bambini profondamente traumatizzati dalle esplosioni e dalla fuga. Con Fondazione Punto Missione stiamo lavorando per dare risposte concrete: distribuiamo kit con beni di prima necessità, sosteniamo l’acquisto di medicinali e aiutiamo alcune famiglie a trovare un riparo temporaneo. I bisogni restano enormi e purtroppo non è il momento di fermarsi». È possibile sostenere la campagna sul sito: https://www.puntomissione.org/emergenza-libano-aiutaci-a-restare/.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
LibanofondiguerraFondazione Punto MissioneRodengo Saiano

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