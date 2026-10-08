Travagliato, furto al Vomere: rubato il pulmino per il trasporto disabili

Due furti nel giro di pochi giorni, con lo stesso bersaglio: la Cooperativa Il Vomere di Travagliato, dove il ladro prima ha rubato poche decine di euro, poi un furgone utilizzato per il trasporto dei disabili.
Il primo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, nella sede di via Lograto. Immortalato dalla videosorveglianza, il ladro è arrivato in bicicletta e ha scavalcato la ringhiera della cooperativa, dove l’allarme perimetrale era stato disattivato per consentire il via vai dei volontari impegnati nella festa degli Alpini. Una volta all’interno ha forzato una finestra e una porta antipanico, entrando negli uffici amministrativi.
Il racconto
«L’allarme è suonato, ma ha avuto il tempo di mettere tutto a soqquadro: pensavamo avesse portato via solo 80 euro e invece...», racconta la presidente Caterina Galdini. Oltre al denaro, infatti, erano spariti anche le chiavi di scorta e il telecomando del cancello. Ma dei dispositivi mancanti gli operatori se ne solo accorti solo dopo la seconda incursione, avvenuta nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.
«Le educatrici avevano bisogno del furgoncino per alcune attività, ma non c’era – spiega Galdini –. Abbiamo guardato le telecamere e ci siamo accorti del secondo furto». Dal garage era infatti sparito un Mercedes da circa nove posti, attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina. Un mezzo fondamentale per la Cooperativa, che ora deve arrangiarsi con gli altri veicoli.
Amarezza
«Dovremo cambiare tutti i telecomandi, e la spesa non sarà piccola», sottolinea la presidente, con rassegnata amarezza. Entrambi gli episodi sono stati denunciato ai carabinieri di Travagliato, ora al lavoro per di identificare e rintracciare il responsabile.