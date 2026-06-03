Schiacciato dal trattore, giovane operaio trovato morto dopo diverse ore

L’avevano visto l’ultima volta al mattino e solo nel tardo pomeriggio, quando hanno iniziato a cercarlo preoccupati per il suo mancato rientro nella rimessa dei veicoli, si sono accorti di quel trattore ribaltato e di lui, rimasto schiacciato sotto il mezzo. È morto così Mohammed Gannaoui, operaio agricolo di 27 anni di origine marocchina . Residente nel Veronese, Mohammed era impegnato con la pesante macchina agricola all’interno della pollicoltura che possiede diversi capannoni per l’allevamento lungo la Strada della Cava, una via privata che si dirama da via della Cuca, a poca distanza dalla località Campagnola, a Soprazocco di Gavardo, sulle colline che separano il centro valsabbino dal lago di Garda.

I datori di lavoro non lo vedevano fin dal mattino e quando l’hanno trovato erano ormai quasi le 17 . Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari dell’Anc di Roè Volciano con un’ambulanza, l’equipaggio dell’auto medicalizzata da Gavardo e i Vigili del fuoco di Salò. Presente anche la Polizia locale della Valsabbia. Per il 27enne, però, non c’era ormai più nulla da fare .

Era già morto, probabilmente sul colpo, travolto dal mezzo agricolo che si era ribaltato durante le operazioni di lavoro. Al medico non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Salò, gli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia e i tecnici dello Psal 3 Garda, il servizio che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Saranno gli accertamenti e gli elementi raccolti sul posto a fornire maggiori dettagli sulla dinamica dell’incidente, sul rapporto di lavoro in essere e sull’eventuale rispetto delle norme di sicurezza previste.

I rilievi

Non è stato possibile accedere all’area privata dove si è verificato l’infortunio per delineare con precisione i contorni di questa ennesima tragedia sul lavoro, che ha colpito non solo la vittima ma anche i titolari dell’azienda.

Solo quando ormai era calato il buio è stato possibile recuperare la salma, successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’agricoltura continua a essere uno dei settori maggiormente esposti al fenomeno delle cosiddette «morti bianche», con oltre cento decessi registrati ogni anno in Italia. Tra le cause più frequenti figurano proprio gli incidenti che coinvolgono i trattori e, in particolare, il loro ribaltamento, una dinamica che continua a mietere vittime nonostante le campagne di prevenzione e i dispositivi di sicurezza introdotti negli ultimi anni.