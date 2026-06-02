Schiacciato dal trattore: tragedia in un’azienda agricola di Gavardo

Grave infortunio in un’azienda di pollame di Gavardo. Secondo le prime ricostruzioni pare che operaio di 27 anni, di origine straniera, fosse impegnato sin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni limitrofi quando il mezzo si è ribaltato ed è rimasto ucciso dalla massa che lo ha travolto. I colleghi non vedevano l’uomo dal mattino; poi dopo le 17.30 il tragico epilogo.