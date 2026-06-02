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Schiacciato dal trattore: tragedia in un’azienda agricola di Gavardo

L’uomo di 27 anni era al lavoro su un terreno agricolo quando il mezzo si è ribaltato: l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio dopo che i colleghi non lo vedevano da ore
Roberto Manieri, Ubaldo Vallini
L'azienda agricola dove è avvenuto l'incidente
L'azienda agricola dove è avvenuto l'incidente

Grave infortunio in un’azienda di pollame di Gavardo. Secondo le prime ricostruzioni pare che operaio di 27 anni, di origine straniera, fosse impegnato sin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni limitrofi quando il mezzo si è ribaltato ed è rimasto ucciso dalla massa che lo ha travolto. I colleghi non vedevano l’uomo dal mattino; poi dopo le 17.30 il tragico epilogo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Salò, i mezzi di soccorso, una squadra dei Vigili del fuoco e i tecnici dell'Ats. Mentre gli accertamenti non hanno ancora chiarito l’esatta dinamica, resta certo che il fatto rientra in un infortunio sul lavoro.

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incidente sul lavoroinfortunio sul lavoroinfortunio mortaleGavardo
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