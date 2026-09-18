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Tramponamento fra tre auto in A4, code verso Verona

L’incidente è avvenuto in corsia di sorpasso, ci sono anche alcune persone ferite ma per fortuna in modo lieve
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Ennesima giornata difficile in A4
Ennesima giornata difficile in A4

Non c’è pace per il tratto di autostrada A4 tra Brescia e il Lago di Garda. Dopo le lunghe code di questa mattina, dovute ad un tamponamento tra mezzi pesanti, nel pomeriggio è stato uno scontro in corsia di sorpasso, un altro tamponamento ma questa volta tra tre auto, a creare disagi alla circolazione. Il tratto interessato è ancora una volta quello tre Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. 

Il traffico infatti scorre solo su una parte della sede stradale per permettere il soccorso alle persone ferite, per fortuna nessuna in modo grave, e poi sarà necessario rimuovere i mezzi incidentati. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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tamponamento a catenaautostrada A4incidente stradale
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