Tramponamento fra tre auto in A4, code verso Verona

Non c’è pace per il tratto di autostrada A4 tra Brescia e il Lago di Garda. Dopo le lunghe code di questa mattina, dovute ad un tamponamento tra mezzi pesanti, nel pomeriggio è stato uno scontro in corsia di sorpasso, un altro tamponamento ma questa volta tra tre auto, a creare disagi alla circolazione. Il tratto interessato è ancora una volta quello tre Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia.
Il traffico infatti scorre solo su una parte della sede stradale per permettere il soccorso alle persone ferite, per fortuna nessuna in modo grave, e poi sarà necessario rimuovere i mezzi incidentati.