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Tragedia a Roccafranca, sabato 6 giugno l’ultimo saluto a Pio Domenico

Il 22enne è morto lunedì sera cadendo dal cofano dell’auto di un suo amico. La salma del giovane si trova alla Casa del commiato Mombelli a Chiari
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Pio Domenico Fazzolari con la banda di Roccafranca
Pio Domenico Fazzolari con la banda di Roccafranca

Saranno celebrati domani, sabato 6 giugno, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Roccafranca i funerali di Pio Domenico Fazzolari, il ragazzo di 22 anni morto lunedì sera fuori dalla sua casa, cadendo dal cofano dell'auto del suo amico. Un gioco tra amici finito in tragedia.

La comunità di Roccafranca, gli amici e i parenti si stringeranno alla sua famiglia, in modo particolare alla mamma, al papà, alla sorella, alla nonna e agli adorati nipotini. La salma del giovane si trova alla Casa del commiato Mombelli a Chiari. Qui si terrà stasera, venerdì 5 giugno, alle 19.15, la veglia di preghiera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente mortalePio Domenico FazzolariRoccafranca
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