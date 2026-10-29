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Tragedia al poligono di Mompiano, morto un ragazzo

È successo nella struttura di tiro a segno situata in via della Garzetta: sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia effettivamente accaduto
Simone Bracchi

Simone Bracchi

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Via Garzetta, muore ragazzo nell'impianto di tiro a segno
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Via Garzetta, muore ragazzo nell'impianto di tiro a segno

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, al poligono di Mompiano, dove è morto un ragazzo di 22 anni.
È successo nella struttura di tiro a segno situata in via della Garzetta, proprio davanti a una delle sedi bresciane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

I responsabili del centro al momento non parlano, anche perché sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Brescia per capire cosa sia successo. Due le piste che gli inquirenti starebbero seguendo: quella dell'incidente e quella del gesto estremo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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