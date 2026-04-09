Traffico in tilt sulla 45 bis: lunghe code tra Mazzano e Gavardo

A causa di due incidenti si registrano lunghe code sulla 45 bis tra Mazzano e Gavardo.

Un primo incidente si è verificato attorno alle 9.30 di questa mattina, 9 aprile; e l’altro una ventina di minuti più tardi. Nel primo caso risulta coinvolto anche un bambino di 3 anni, ma nessuno degli interessati è in condizioni gravi.

Il tamponamento

Il primo incidente è avvenuto al confine fra i territori di Prevalle e di Nuvolento ed ha coinvolto almeno tre veicoli. L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Locale, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la donna 65enne alla guida di una Punto, non si è accorta del repentino rallentamento davanti a lei ed ha tamponato piuttosto violentemente la 500 condotta da una giovane mamma ventiquattrenne che aveva a fianco il bimbo di tre anni, per fortuna regolarmente ancorato al seggiolino.

Sospinta in avanti, la piccola Fiat è andata a sbattere contro una Tesla. Momenti di apprensione a causa del malessere accusato dal bambino, soccorso dai volontari dell’ambulanza di Mazzano e dall’equipaggio dell’auto Medicalizzata della Valle Sabbia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Salò, che dopo aver messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente hanno provveduto a regolare il traffico a senso unico alternato. Alle 11 le lunghe cose formatesi in entrambi i sensi di marcia non si erano ancora dissipate.