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Traffico in tilt sulla 45 bis: lunghe code tra Mazzano e Gavardo

Ubaldo Vallini
Nel corso della mattinata si sono registrati due incidenti, in cui è rimasto coinvolto anche un bambino di 3 anni, che hanno bloccato la viabilità
Il tamponamento sulla 45 bis - © www.giornaledibrescia.it
Il tamponamento sulla 45 bis - © www.giornaledibrescia.it
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A causa di due incidenti si registrano lunghe code sulla 45 bis tra Mazzano e Gavardo. 

Un primo incidente si è verificato attorno alle 9.30 di questa mattina, 9 aprile; e l’altro una ventina di minuti più tardi. Nel primo caso risulta coinvolto anche un bambino di 3 anni, ma nessuno degli interessati è in condizioni gravi.

Il tamponamento

Il primo incidente è avvenuto al confine fra i territori di Prevalle e di Nuvolento ed ha coinvolto almeno tre veicoli.  L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Locale, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la donna 65enne alla guida di una Punto, non si è accorta del repentino rallentamento davanti a lei ed ha tamponato piuttosto violentemente la 500 condotta da una giovane mamma ventiquattrenne che aveva a fianco il bimbo di tre anni, per fortuna regolarmente ancorato al seggiolino.

Sospinta in avanti, la piccola Fiat è andata a sbattere contro una Tesla. Momenti di apprensione a causa del malessere accusato dal bambino, soccorso dai volontari dell’ambulanza di Mazzano e dall’equipaggio dell’auto Medicalizzata della Valle Sabbia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Salò, che dopo aver messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente hanno provveduto a regolare il traffico a senso unico alternato. Alle 11 le lunghe cose formatesi in entrambi i sensi di marcia non si erano ancora dissipate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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