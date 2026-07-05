Tradizioni, commerci e storia si raccontano nelle piazze del Garda

Le piazze del lago di Garda bresciano rappresentano il cuore pulsante dei borghi che si affacciano sulle sue rive. Luoghi di incontro, testimonianze storiche e scenari di grande fascino, raccontano secoli di tradizioni, commerci e vita quotidiana. Passeggiare tra queste piazze significa immergersi nell’atmosfera autentica del Garda, tra palazzi storici, porticcioli, caffè all’aperto e panorami che si aprono sulle acque del lago.
Tra le più suggestive c’è piazza Carducci a Sirmione, oggi nota come il «salotto» del centro storico, ma un tempo era un porto chiamato «Gazzara», dove approdavano i piroscafi provenienti dalle diverse località del lago. Tra i monumenti più importanti che si affacciano sulla piazza, dedicata al poeta che qui soggiornò alla fine dell’Ottocento, c’è il busto in bronzo di Gaio Valerio Catullo, poeta latino che celebrò la bellezza della penisola nei suoi versi.
Altra piazza gardesana iconica è piazza Malvezzi a Desenzano, progettata nel XVI secolo da Giulio Todeschini. All’epoca qui arrivavano i cereali dalle zone di Mantova, Cremona e Ferrara, e venivano stipati nei magazzini che si trovavano sotto i portici, poi venduti al mercato e trasportati via acqua nei vari centri del lago. A Salò, la piazza simbolo è piazza della Vittoria, affacciata direttamente sul lungolago Zanardelli. Qui sorge il Monumento ai Caduti, una scultura che commemora i soldati della Prima Guerra Mondiale. Durante il periodo della Magnifica Patria (1426-1797) al centro c’era una colonna con il leone di San Marco, mentre i palazzi erano tutti porticati. Come quello che oggi ospita il Comune, progettato da Jacopo Sansovino e ricostruito, dopo il violento terremoto del 1901.
Anche Lonato custodisce una piazza di grande fascino: piazza Martiri della Libertà, nella quale si possono ammirare il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale (opera di Luigi Contratti) e la Colonna con il Leone di San Marco, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia. L’attuale sede dell’Istituto scolastico Paola di Rosa era la sede del Provveditore veneto, mentre il Palazzo municipale risale nelle attuali forme al XVII secolo.