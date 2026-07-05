Tradizioni, commerci e storia si raccontano nelle piazze del Garda

Tra palazzi storici, porticcioli, caffè all’aperto e panorami che si aprono sulle acque del lago ci sono luoghi di incontro, testimonianze storiche e scenari di grande fascino

05 luglio 2026 2 ' di lettura

Una delle tante piazze che si affacciano sul Garda Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Garda Summer Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...