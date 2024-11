Tra le case con gli arnesi da scasso, fuggono a piedi dai carabinieri

Lavoro intenso per i carabinieri impegnati nel contrasto ai furti in abitazione.

Auto sospetta

Nel pomeriggio di martedì una pattuglia della stazione di Carpenedolo ha intercettato un’auto sospetta con tre individui a bordo, che si aggirava in una zona residenziale del paese.

Alla vista dei militari, i tre hanno tentato di fuggire, accelerando a gran velocità. La loro corsa si è conclusa in una via intasata dal traffico. I passeggeri sono stati costretti ad abbandonare il veicolo e a scappare a piedi.

Gli attrezzi

Durante la perquisizione del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato attrezzi da scasso, probabilmente destinati a furti. Le indagini sono ora in corso per risalire all’identità dei fuggitivi.