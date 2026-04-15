Torna Travagliato Cavalli: il 30 aprile al via la 44esima edizione

È stata presentata questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Travagliato, la quarantaquattresima edizione di Travagliato Cavalli, la storica manifestazione – giunta alla 44esime edizione – dedicata al mondo equestre che ogni anno richiama circa 25mila visitatori paganti, oltre ai bambini sotto i 6 anni e ai cittadini di Travagliato che anche quest’anno potranno usufruire dell’ingresso gratuito. Un evento capace di coinvolgere appassionati, operatori del settore e semplici curiosi.

A illustrare le novità e il programma della rassegna sono intervenuti il sindaco di Travagliato, Renato Pasinetti, l’assessore ai Grandi Eventi Claudia Silini, l’amministratore unico di Ast Spa Ennio Marchetti e il direttore generale Matteo Fiorani. Ad anticipare l’evento, che prenderà il via il 30 aprile per concludersi il 3 maggio, sarà uno dei momenti più attesi in città: sabato 18 aprile, alle 15.30, partirà da via Spalti San Marco a Brescia la tradizionale sfilata di cavalli e carrozze – circa 50 – che attraverserà le principali vie del centro.

Il programma della fiera unisce sport, spettacolo e divulgazione, proponendo competizioni di livello internazionale. Tra queste, il cavallo arabo – che torna confermando i numeri della scorsa edizione – oltre a western, monta da lavoro, attacchi e trail. Accanto alle gare, spazio a dimostrazioni e momenti formativi pensati per approfondire e conoscere da vicino il mondo equestre. Non mancheranno gli spettacoli, con un palinsesto continuo di attività ed esperienze pensate per un pubblico ampio, dalle famiglie ai bambini. Tutti gli eventi si svolgeranno presso il centro sportivo comunale di Travagliato.

In Piazza con Noi

Cuore pulsante della manifestazione sarà il Gala, in programma nelle serate di giovedì 30 aprile, venerdì 1 e sabato 2 maggio, oltre al pomeriggio di domenica 3 maggio. Uno spettacolo di teatro equestre firmato da protagonisti del panorama nazionale e internazionale, tra musica, danza e performance artistiche, con la regia di Umberto Scotti e la partecipazione di Gessica Notaro e Giona Show. Proprio nella giornata conclusiva di domenica 3 maggio, l’evento sarà seguito anche dalle telecamere di Teletutto per l’appuntamento con «In Piazza con Noi».

Dichiarazioni

«Per noi Travagliato Cavalli è sempre una grandissima emozione – spiega il sindaco Renato Pasinetti –. È l’evento più importante e più noto per la nostra comunità. Coinvolge tante realtà, da chi lavora all’organizzazione fino alle associazioni di volontariato che offrono il proprio supporto. Accanto alle competizioni, che rappresentano un fiore all’occhiello, c’è anche un forte richiamo spettacolare. È un evento dedicato agli specialisti del settore, ma anche alle famiglie e a chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, in un ambiente sereno, ammirando questi splendidi animali».

La presentazione di Travagliato Cavalli

Dello stesso avviso il direttore generale di Ast, Matteo Fiorani, che sottolinea la crescita e la portata della manifestazione. «I numeri del 2025 parlano di 30mila visitatori in quattro giorni, con 700 cavalli presenti - confermati anche per questa edizione - appartenenti a 20 razze diverse, e 80 espositori, alcuni dei quali provenienti dall’estero. È una fiera nazionale, ma con numeri di assoluto rispetto. Un aspetto che spesso non viene valorizzato abbastanza è il Gala serale, uno spettacolo di teatro equestre di grande livello, emozionante e capace di coinvolgere anche chi non è appassionato del settore».