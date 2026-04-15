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Torna «Blu in Bici»: Brescia si apre alla mobilità ciclabile

L’appuntamento è previsto per il 9 e 10 maggio: stand, pedalate, ciclocinema, bike test, talk, area bimbi e «domenica ecologica» con biglietto unico dei mezzi pubblici
Molte attività in programma per la nuova edizione di Blu in Bici Brescia - Foto dal sito web Visit Brescia
Molte attività in programma per la nuova edizione di Blu in Bici Brescia - Foto dal sito web Visit Brescia
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Torna Blu in Bici, il grande evento dedicato alla mobilità ciclabile a Brescia. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per valorizzare la collaborazione tra le realtà del territorio coinvolte nel progetto BiciBrescia, che da cinque anni unisce istituzioni, associazioni e soggetti locali attorno a un obiettivo comune: promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e contribuire allo sviluppo di una città sempre più ciclabile, vivibile e in linea con i modelli europei.

Novità

Tra le novità di questa edizione, particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni. Nasce il progetto GenerAzione Bicibrescia nelle scuole e si rafforza il coinvolgimento dei Centri di aggregazione giovanile, attivi già nelle fasi preparatorie dell’evento. Attraverso laboratori e momenti di sensibilizzazione, le iniziative avvicinano i più giovani a un uso consapevole della bicicletta. In parallelo, nell’ambito del Piano delle attività di Mobility Management, prende il via un’iniziativa di gamification rivolta ai dipendenti delle realtà lavorative cittadine, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa–lavoro.

I vincitori saranno premiati domenica 10 maggio durante la cerimonia ufficiale dell’evento. A completare il programma, una selezione di food truck accompagnerà la giornata, offrendo ai partecipanti un’esperienza ancora più ricca e piacevole.

Tutti gli eventi e le iniziative di Blu in Bici sono gratuiti e ad ingresso libero. Per scoprire tutte le novità e consultare il programma completo è possibile visitare il portale dedicato alla promozione turistica della Città.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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