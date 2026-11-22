Ci avevano provato a poche ore di distanza tre settimane fa. Avevano preso di mira Mio Dermo Estetica e N.B.Massagi e il vicino negozio di telefonia di via De Gasperi, a Torbole Casaglia, con alterne fortune. Non erano riusciti ad entrare nel primo, ma solo a derubare il secondo. Stamattina, a distanza di venti giorni, il colpo è andato a segno in tutto e per tutto, anche se, a giudicare dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, non è stato quel che si dice un colpo «pulito».
Dopo aver sfondato le vetrine di entrambi i negozi, infatti, e aver caricato l’auto con la refurtiva, i ladri sono scappati sotto gli occhi di diversi testimoni. Qualcuno avrebbe anche scattato fotografie e ripreso video della fuga, in cui si vede un’automobile scura. Pare si tratti di un suv, allontanarsi da via De Gasperi a tutta velocità.
I carabinieri, cui è stata immediatamente sporta denuncia, hanno la targa del mezzo e le immagini di chi l’ha utilizzato per cercare di sparire dalla circolazione.