Torbole Casaglia, i ladri tornano dopo venti giorni e colpiscono ancora

Nel mirino le stesse attività di via De Gasperi già prese di mira tre settimane fa. Questa volta sfondano entrambe le vetrine: i carabinieri hanno targa e immagini della fuga

22 novembre 2026 1 ' di lettura

La vetrina del negozio sfondata © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtonegoziTorbole Casaglia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...