Tonnellate di rifiuti sui campi: sequestrato impianto di biogas a Chiari

Secondo l’indagine oltre 144mila tonnellate di digestato sarebbero state smaltite illecitamente su terreni agricoli tra Brescia e Bergamo: quattro persone sono indagate e il profitto contestato supera gli 800mila euro

29 settembre 2026 2 ' di lettura

Loading video... Traffico illecito di rifiuti a Chiari, l'intervento dei Carabinieri della Forestale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti biogassmaltimento illecito rifiutiChiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...