Tradito dal gps, tir olandese s’incastra sui tornanti di San Michele
Il mezzo pesante doveva raggiungere Gardone Riviera ma il navigatore gli ha indicato una strada troppo stretta: sul posto la Locale di Salò
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Tir si incastra lungo la strada per San Michele
Doveva raggiungere Gardone Riviera, ma il navigatore lo ha indirizzato sulla strada di San Michele, non percorribile dai mezzi pesanti perché troppo stretta. Così un camion con targa olandese è rimasto bloccato al primo tornante, senza riuscire a proseguire né a effettuare la manovra.
L’episodio si è verificato nelle scorse ore. Il conducente stava seguendo le indicazioni del sistema di navigazione quando si è trovato su una strada inadatta al transito di veicoli di grandi dimensioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Salò, che ha gestito la situazione e gli accertamenti del caso.