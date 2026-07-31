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Tinca al forno: piatto tipico e simbolo del territorio di Clusane

Serate di musica, ristoratori locali e una ricetta tramandata da generazioni, raccontano il legame tra il borgo e una specialità che continua ad attirare appassionati e visitatori
Si può gustare la tinca nei ristoranti di Clusane sul Lago
Si può gustare la tinca nei ristoranti di Clusane sul Lago

Prosegue l’estate in musica a Clusane sul Lago, dove dallo scorso giugno ogni giovedì gli Operatori Turistici Clusanesi portano in piazza serate danzanti e allegria. Il prossimo appuntamento è previsto il 30 luglio con Morte Duo, poi ad aprire il mese di agosto in musica saranno Fausto & Oscar Ballo il 6 agosto. Si proseguirà il 13 agosto con Paolo e Letizia e il 20 agosto con Germano and Friends per concludere il 27 agosto con Stefano e Clara.

La tradizione della tinca

Si tratta solo dell’ultima rassegna organizzata dall’Otc, l’associazione che dal 1977 unisce i ristoratori locali per proteggere la gastronomia identitaria e promuovere la cultura del territorio. Sono proprio questi soci a portare avanti da 46 anni la settimana della Tinca al forno, appuntamento imperdibile per valorizzare un piatto storico inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Pat) della regione Lombardia.

Ogni anno l’evento richiama migliaia di appassionati e turisti. Durante la manifestazione, tutti i ristoranti associati propongono un menù promozionale a prezzo fisso.
È l’occasione perfetta per assaggiare la ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, all’interno di un’atmosfera di festa che celebra il legame indissolubile tra il lago e la sua cucina.

Grande successo ha riscosso negli ultimi due anni la cena sul Lungolago, spettacolare tavolata allestita sul Lungolago Capponi di Clusane con un menù a base di pesce di lago che spaziava dalle saporite ricette tradizionali a delicate rivisitazioni a seconda della fantasia dei ristoratori aderenti all’iniziativa. Ad allietare le serate musica, lucciole lacustri e fuochi d’artificio.

Motore culturale

Ma l’associazione Otc non è solo ristorazione, è un vero e proprio motore culturale. Grazie alla sinergia tra le trattorie e i locali del borgo, Clusane ha ottenuto il titolo di «Capitale della Tinca al forno». Scegliere un ristorante con il marchio Otc significa dunque avere la garanzia di materie prime locali, rispetto della tradizione e un’accoglienza tipica dei borghi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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