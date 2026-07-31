Tinca al forno: piatto tipico e simbolo del territorio di Clusane

Serate di musica, ristoratori locali e una ricetta tramandata da generazioni, raccontano il legame tra il borgo e una specialità che continua ad attirare appassionati e visitatori

31 luglio 2026 2 ' di lettura

Si può gustare la tinca nei ristoranti di Clusane sul Lago Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inserto Franciacorta Sebinotinca al fornoClusane