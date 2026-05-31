The Floating Piers, 10 anni fa il Sebino conquistò il mondo

Dieci anni fa, dal 18 giugno al 3 luglio del 2016, il lago d’Iseo fu teatro di un’opera di land art dell’artista bulgaro statunitense Christo . Le sue passerelle arancio collegarono Sulzano a Monteisola con un percorso sospeso sull’acqua di tre chilometri. Fu un’opera temporanea, come tutte quelle di land art e «site specific» cioè ideata e progettata per un unico e solo luogo, cioè il Sebino.

È un ricordo legato al territorio, irripetibile e proprio per questo i comuni coinvolti, ma anche tutti gli abitanti, non possono non ricordare quanto, in quelle due settimane, avvenne magicamente sul lago d’Iseo. Più di un milione di persone camminò sull’acqua , grazie ai ponti di Christo che poi furono smantellati e rimase solo la memoria iconografica e delle persone. L’artista, insieme alla moglie Jeanne-Claude, mancata anni prima ma artefice con lui del progetto, stupì ed appassionò il mondo intero con la sua installazione che si sviluppò a pelo d’acqua seguendo il movimento delle onde. I visitatori fruirono del lavoro percorrendo la sua intera lunghezza, che si sviluppava in circolo da Sulzano a Monte Isola e poi fino all’isola di San Paolo.

L’obiettivo dell’artista era quello di far provare a tutti i visitatori il contrasto tra la fluidità dell’acqua e la rigidità dei materiali utilizzati legati alla terra; non era la prima volta, infatti, che Christo indagava questi concetti attraverso le sue opere. «Camminerete sulle acque… Sarà una passeggiata di tre chilometri, sentirete le onde sotto i piedi», così Christo descriveva la sua opera. The Floating Piers è stato considerato a livello mondiale uno tra gli eventi più importanti del 2016. Il suo successo fu merito anche delle istituzioni che credettero in lui e nella sua opera.

Il ricordo

I sindaci dei Comuni di Sulzano e Monte Isola, Iseo, Sale Marasino, Marone e Pisogne, insieme agli enti Autorità di bacino e Navigazione Laghi, furono in prima linea affinché tutto potesse andare bene, con un’organizzazione impeccabile per poter accogliere e far godere ai visitatori provenienti da tutto il mondo quell’opera incredibile. L’eco artistica proseguì per qualche anno oltre quella data e per molti amministratori ed operatori turistici del lago d’Iseo l’evento mantiene un posto d’elezione nel cuore. Sulzano e Monteisola hanno dedicato due panchine dirimpettaie che si guardano attraverso il lago, come a ricordare che per quel periodo le due sponde si trovarono unite.