Sul lago d’Iseo ci sono molti tesori naturalistici, e ce n’è anche uno archeologico che in realtà giace sepolto nei sotterranei del museo Pigorini di Roma da qualche decennio. Di questo tesoro sul Sebino non si parla dagli anni Ottanta, da quando l’allora presidente della Comunità montana Gian Paolo Pezzotti si recò nella capitale con una delegazione per vedere i reperti e rendersi conto meglio dell’entità e del valore di quanto conservato negli spazi museali. L’idea era di riportarli sul lago, e lo stesso museo romano la caldeggiava, ma poi non se n’è più fatto niente, e il tesoro archeologico sebino è ancora al buio delle casse che lo custodiscono al Pigorini.
I reperti
Come raccontato dall’ex presidente della Comunità montana Pezzotti, «si tratta di oggetti non di grandi dimensioni ma di grande valore che risalgono al Paleolitico o Età della pietra antica, un arco di tempo molto lungo (il più lungo della preistoria umana) racchiuso tra 2,5 milioni e circa 10.000 anni fa. Quando sommariamente ne abbiamo preso visione – continua Pezzotti – erano contenuti in tre casse; sono attrezzi di pietra, alcuni di uso per le faccende quotidiane, altri frecce e selci. In un'esposizione, sul nostro lago avrebbero un valore davvero inestimabile e impreziosirebbero moltissimo il luogo che li ospita, quando invece a Roma, tra centinaia di opere e reperti storici, passano del tutto inosservati, al punto che non sono nemmeno esposti alla visione del pubblico».
L’idea
A questo punto resta da capire come fare a riportarli sul lago d’Iseo. «Credo che dovrebbe interessarsene un ente o un consorzio con personalità giuridica – afferma ancora Pezzotti –. Basterebbero un paio di stanze perché sono reperti che possono stare facilmente in vetrinette o scaffali. Naturalmente servirebbe dotare il luogo di allarme e predisporre un piano di sicurezza con cui ottenere il benestare del museo Pigorini, un lavoro che richiederà tempo e pazienza ma fattibile».
Quanto al posto, Pezzotti ritiene che «sarebbe molto bello portarli nella Riserva delle Torbiere, il luogo dove sono stati ritrovati a suo tempo. Nell’area naturale (di cui Pezzotti è stato uno dei principali promotori, ndr) in questi giorni sono in corso i lavori di creazione della nuova sede: quali migliori ospiti per valorizzare e dare prestigio allo spazio didattico-museale?».