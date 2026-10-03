Tescoma, il giorno dopo l’incendio: Vigili del fuoco ancora al lavoro

L’incendio alla Tescoma di Cazzago San Martino non è ancora completamente spento. A diverse ore dal rogo che ha devastato circa 3.500 metri quadrati di magazzino, i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro nell’area industriale di via Caduti del Lavoro.
Le squadre sono state ridotte rispetto a quelle impegnate nelle prime ore dell’emergenza, ma l’intervento prosegue per completare la bonifica. Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco stanno controllando con attenzione il capannone alla ricerca di eventuali punti ancora caldi. Sul posto una squadra con autopompa e due autobotti a supporto per il rifornimento idrico; sono in corso le operazioni di smassamento del materiale e minuto spegnimento.
L’incendio
Il lavoro è quindi ancora concentrato sulla messa in sicurezza dell’area, dopo le lunghe operazioni di spegnimento iniziate nella serata di venerdì 2 ottobre. L’incendio era scoppiato sul tetto dello stabilimento, dove due operai stavano eseguendo lavori di sistemazione della copertura danneggiata dalla grandine. Uno dei due, un 25enne, aveva riportato una lieve ustione a un piede nel tentativo di intervenire sulle fiamme, senza rendere necessario il ricovero.
Le cause dell’incendio restano da accertare. I Vigili del fuoco dovranno ora completare gli accertamenti anche sulle strutture e sui materiali coinvolti nel rogo. Nel frattempo prosegue anche il monitoraggio ambientale di Arpa, dopo che i primi controlli avevano rilevato valori degli inquinanti da combustione inferiori ai livelli di guardia.