Incendio alla Tescoma di Cazzago: fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi alla Tescoma di Cazzago, azienda che produce casalinghi. L’incendio è scoppiato nella zona adibita alla produzione. La colonna di fumo nero e denso è visibile a diversi chilometri di distanza e sta provocando apprensione nei residenti della zona.
Sul posto ci sono squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti oltre che dalla sede centrale di Brescia, carabinieri, e la Polizia locale di Cazzago. Ma anche il sindaco Fabrizio Scuri. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte ma le operazioni sono ancora in corso. Il primo obiettivo è quello di evitare che le fiamme si propaghino.