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Incendio alla Tescoma di Cazzago: fumo nero visibile a chilometri di distanza

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte
Emma Crescenti
L'incendio alla Tescoma di Cazzago
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L'incendio alla Tescoma di Cazzago

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi alla Tescoma di Cazzago, azienda che produce casalinghi. L’incendio è scoppiato nella zona adibita alla produzione. La colonna di fumo nero e denso è visibile a diversi chilometri di distanza e sta provocando apprensione nei residenti della zona.

Sul posto ci sono squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti oltre che dalla sede centrale di Brescia, carabinieri, e la Polizia locale di Cazzago. Ma anche il sindaco Fabrizio Scuri. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte ma le operazioni sono ancora in corso. Il primo obiettivo è quello di evitare che le fiamme si propaghino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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