Terme di Boario, sempre più pubbliche e pronte al rilancio

L’acquisizione da parte del Comune vale sei milioni e dovrebbe concretizzarsi all’inizio dell’anno prossimo. Nel frattempo il Parco ha chiuso la stagione con 63mila presenze e oltre 300 appuntamenti

Giuliana Mossoni 04 novembre 2026 2 ' di lettura