Terapia intensiva neonatale, al Civile 500 bambini ogni anno

In reparto 100 bambini non raggiungono il chilo e mezzo e tra questi 40 pesano meno di un chilo

Ogni anno vengono eseguiti 130 servizi di trasporto d'emergenza di neonati © www.giornaledibrescia.it

In tempi in cui si continuano a registrare aggressioni al personale sanitario, nella Neonatologia e terapia intensiva neonatale del Civile «è un piacere riscontrare che con le famiglie si riesca a creare quasi sempre un rapporto splendido. Un rapporto che dà un senso alla definizione di alleanza terapeutica». A farlo notare è Francesco Maria Risso, direttore del reparto in cui lavorano 21 medici e 54 infermieri coordinati da Elisabetta Dioni. «Sentirsi ringraziare, riconoscendo di essere stati a