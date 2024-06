Latte materno per i neonati in terapia intensiva: come funziona la donazione

Alla Banca del latte umano donato (Blud) del Civile ne sono arrivati 405 litri nel 2023, in calo rispetto agli ultimi due anni. Per nutrire i prematuri in ospedale gli autisti ritirano i biberon anche a 100 km di distanza

Un bambino beve il latte dal biberon

Il latte materno è talmente prezioso che ci sono autisti incaricati di fare anche cento chilometri in pianura o in montagna per recuperare otto biberon pieni di nutrimento e speranza e portarli ai piccolissimi pazienti della Terapia intensiva neonatale. Succede al Civile, dove dal 2017 è attiva la Banca del latte umano donato (Blud), il luogo - unico nel Bresciano - in cui il latte umano di mamme volontarie viene raccolto, analizzato e conservato in condizioni di sicurezza per essere utilizzato