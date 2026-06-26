Tentano di rubare scooter in viale Piave: arrestati dopo l’inseguimento

Nei giorni scorsi la Squadra Volante della Questura di Brescia ha arrestato in Viale Piave due bresciani pluripregiudicati, un 48enne già sottoposto a misura di prevenzione e una 34enne, per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.
L’intervento
La segnalazione al 112 di un residente riferiva di quattro persone: due intente a forzare uno scooter con piccone e attrezzi, e due complici a fare da palo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato due dei quattro, che alla vista delle volanti hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dopo un inseguimento in centro. La perquisizione ha portato al sequestro di un cacciavite, una tenaglia metallica e un piccone, riconducibili al reato.
Portati in Questura e arrestati, sono stati messi a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori, visti i numerosi precedenti specifici, ha emesso nei loro confronti l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza in vista della Sorveglianza Speciale. Sono in corso indagini per individuare gli altri due complici. «La prontezza dei cittadini e il tempestivo intervento hanno permesso di fermare due pluripregiudicati: la collaborazione con la comunità è fondamentale per la sicurezza urbana», ha dichiarato il Questore.