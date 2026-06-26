Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Tentano di rubare scooter in viale Piave: arrestati dopo l’inseguimento

L’arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di un residente che riferiva di due persone intente a forzare un motorino mentre altre due facevano da palo
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un motorino, foto rappresentativa
Un motorino, foto rappresentativa

Nei giorni scorsi la Squadra Volante della Questura di Brescia ha arrestato in Viale Piave due bresciani pluripregiudicati, un 48enne già sottoposto a misura di prevenzione e una 34enne, per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

L’intervento

La segnalazione al 112 di un residente riferiva di quattro persone: due intente a forzare uno scooter con piccone e attrezzi, e due complici a fare da palo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato due dei quattro, che alla vista delle volanti hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dopo un inseguimento in centro. La perquisizione ha portato al sequestro di un cacciavite, una tenaglia metallica e un piccone, riconducibili al reato.

Portati in Questura e arrestati, sono stati messi a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori, visti i numerosi precedenti specifici, ha emesso nei loro confronti l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza in vista della Sorveglianza Speciale. Sono in corso indagini per individuare gli altri due complici. «La prontezza dei cittadini e il tempestivo intervento hanno permesso di fermare due pluripregiudicati: la collaborazione con la comunità è fondamentale per la sicurezza urbana», ha dichiarato il Questore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
tentato furto
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...