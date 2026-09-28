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Tentato assalto ai tifosi dei Treviso, sei Daspo

La Digos ha identificato sei ultras dell’Union Brescia nel gruppo di circa 40 tifosi che il 17 settembre aveva provato a bloccare la strada al pullman dei sostenitori della squadra veneta. Per loro divieto di assistere alle manifestazioni sportive per periodi da un minimo di 18 mesi fino a sei anni
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Ultras del Brescia (foto d'archivio) - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Ultras del Brescia (foto d'archivio) - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Denunce e Daspo fino a sei anni per sei ultras dell’Union Brescia, identificati dalla Digos come parte del gruppo di circa 40 tifosi che il 17 settembre, al termine della partita con il Treviso, ha provato a bloccare la strada ai pullman dei tifosi ospiti e cercato di provocare scontri lanciando oggetti contro i mezzi e prendendone a calci le porte. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra viale Europa e piazzale Vivanti, preceduta dall’accensione di fumogeni. Per evitare il contatto sono intervenuti gli agenti dei reparti mobili in tenuta antisommossa che scortavano il convoglio. Analizzando analisi e testimonianze la Digos ha identificato sei persone e per loro sono scattati i divieti di assistere alle manifestazioni sportive per periodi da un minimo di 18 mesi fino a sei anni. Si tratta di Bresciani tra i 20 e i 35 anni.

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