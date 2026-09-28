Tentato assalto ai tifosi dei Treviso, sei Daspo

La Digos ha identificato sei ultras dell’Union Brescia nel gruppo di circa 40 tifosi che il 17 settembre aveva provato a bloccare la strada al pullman dei sostenitori della squadra veneta. Per loro divieto di assistere alle manifestazioni sportive per periodi da un minimo di 18 mesi fino a sei anni

Paolo Bertoli Giornalista 28 settembre 2026 1 ' di lettura

Ultras del Brescia (foto d'archivio) - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti DaspotifosiUnion BresciaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...