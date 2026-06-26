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Tentata rapina al D-Più di Chiari, bloccati dai carabinieri due giovani

Un 19enne è stato arrestato e una 18enne denunciata, mentre un terzo complice è in corso di identificazione: l’accusa è di rapina impropria in concorso
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un carabiniere
Un carabiniere

Nella serata di ieri, a Chiari, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo tunisino di 19 anni e denunciato una giovane italiana di 18 anni con l’accusa di rapina impropria in concorso.

​I due si sono introdotti nel supermercato D-Più intorno alle 19:30 e il diciannovenne ha nascosto diverse confezioni di cibo in scatola nel proprio zaino con l'aiuto della ragazza, oltrepassando poi le casse senza pagare. Per assicurarsi la fuga, il giovane ha consegnato la refurtiva a un terzo complice (attualmente in corso di identificazione) e ha minacciato e spintonato violentemente la guardia giurata che tentava di fermarlo.

​Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare i due ragazzi prima che potessero dileguarsi. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita al punto vendita. Il diciannovenne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, mentre la ragazza risponderà dell'ipotesi di reato in stato di libertà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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