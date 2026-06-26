Tentata rapina al D-Più di Chiari, bloccati dai carabinieri due giovani

Un 19enne è stato arrestato e una 18enne denunciata, mentre un terzo complice è in corso di identificazione: l’accusa è di rapina impropria in concorso

Roberto Manieri Giornalista 26 giugno 2026 1 ' di lettura

Un carabiniere Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rapinarapina impropriaChiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...