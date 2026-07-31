Concesio, tenta di rubare all’Ovs e aggredisce addetto: arrestata 21enne

Ha cercato di uscire dal negozio con alcuni capi di abbigliamento senza pagarli e, una volta scoperta, ha spinto un addetto nel tentativo di fuggire. Per questo una giovane italiana di 21 anni è stata arrestata nella serata di giovedì 30 luglio dai carabinieri della Stazione di Nave con l’accusa di tentata rapina. L’episodio è avvenuto all’interno del punto vendita OVS di Concesio.
L’allarme è stato dato dal personale del negozio, che aveva notato la ragazza mentre cercava di impossessarsi della merce. Quando è stata fermata, la 21enne avrebbe reagito spingendo uno degli addetti per aprirsi una via di fuga. Il tentativo è però fallito grazie all’intervento degli altri dipendenti, che sono riusciti a trattenerla fino all’arrivo dei militari. I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza di reato. I capi di abbigliamento sottratti sono stati recuperati e restituiti al punto vendita.
La giovane è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi.