Concesio, tenta di rubare all’Ovs e aggredisce addetto: arrestata 21enne

La giovane è stata bloccata dal personale del negozio e dai Carabinieri della Stazione di Nave, la merce è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale

31 luglio 2026 1 ' di lettura

Il negozio in cui è avvenuta la tentata rapina Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentata rapinaConcesio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...