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Paura al parco: tenta di strangolare due bambini che giocano

È accaduto al «Guido Alberini» di via Ischia a Brescia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che ha anche aggredito la Polizia e un passante, è stato arrestato e verrà espulso
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una pattuglia della Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it
Una pattuglia della Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it

Attimi di puro terrore nei giorni scorsi al parco Albertini di via Ischia dove un uomo fuori controllo, sotto l’effetto di alcol o droghe, ha preso per il collo e cercato di strangolare due bambini che stavano giocando, il più piccolo di soli tre anni.

Lo ha bloccato un passante, che ha sentito le grida disperate di una delle madri dei piccoli e ha ingaggiato una violenta colluttazione con l’uomo, bloccandolo poi a terra fino all’arrivo della pattuglia della Volante della Polizia. La persona, poi identificata come un 29enne di origini nigeriane e con diversi precedenti per questioni legate alle droghe, è stato arrestato.

Cosa è successo

L'operazione al parco Albertini
L'operazione al parco Albertini

In evidente stato di alterazione, ha prima iniziato ad insultare le famiglie che erano al parco e poi ha strattonato un primo bambino, più grande, che è riuscito a divincolarsi e fuggire mentre il 29enne gli metteva le mani al collo. Un secondo bambino, più piccolo, è stato preso dall’uomo che ha provato a strangolarlo.

Prima la madre e poi un passante hanno cercato di difenderlo fino a quando, dopo una violenta colluttazione, l’uomo fuori controllo è stato bloccato. Neppure con gli agenti si è calmato e ha provato a colpire anche loro. Per lui disposti arresto e revoca del permesso di soggiorno, in attesa dell’espulsione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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