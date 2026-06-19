Paura al parco: tenta di strangolare due bambini che giocano

È accaduto al «Guido Alberini» di via Ischia a Brescia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che ha anche aggredito la Polizia e un passante, è stato arrestato e verrà espulso

Paolo Bertoli Giornalista 19 giugno 2026 1 ' di lettura

Una pattuglia della Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bambini Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...