Aveva già trafugato trenta litri di gasolio dai serbatoio dei mezzi parcheggiati nel piazzale di una ditta e aveva taniche per prenderne almeno altri 50, il 28enne di origini moldave bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Brescia la scorsa notte in una ditta di via Valcamonica in città. La segnalazione è arrivata dal personale di vigilanza che ha notato dalle telecamere movimenti sospetti nel piazzale. L’uomo aveva quattro taniche da 20 litri che sono state sequestrate.
Tenta di rubare gasolio, 28enne arrestato
L’uomo, che aveva con sé quattro taniche da venti litri, è stato bloccato nel piazzale di una ditta di via Valcamonica
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