Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Tenta di rubare gasolio, 28enne arrestato

L’uomo, che aveva con sé quattro taniche da venti litri, è stato bloccato nel piazzale di una ditta di via Valcamonica
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Le taniche sequestrate dai Carabinieri
Le taniche sequestrate dai Carabinieri

Aveva già trafugato trenta litri di gasolio dai serbatoio dei mezzi parcheggiati nel piazzale di una ditta e aveva taniche per prenderne almeno altri 50, il 28enne di origini moldave bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Brescia la scorsa notte in una ditta di via Valcamonica in città. La segnalazione è arrivata dal personale di vigilanza che ha notato dalle telecamere movimenti sospetti nel piazzale. L’uomo aveva quattro taniche da 20 litri che sono state sequestrate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
furtogasolioBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...