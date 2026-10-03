Tenevano due felini selvatici in giardino: confiscati due serval ad Adro

Tenevano due serval – felini selvatici ritenuti pericolosi per la salute e l’incolumità – nel giardino di casa: sono stati loro confiscati dai Carabinieri Forestali e trasferiti verso una struttura zoologica autorizzata in provincia di Novara. È accaduto ad Adro, dove i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia hanno dato esecuzione alla confisca dei due esemplari di «Leptailurus serval», specie la cui detenzione da parte di privati è vietata dalla legge.
Il trasferimento
I due animali erano già stati sequestrati nell’abitazione di Adro. Ora sono stati presi in consegna dai Carabinieri Forestali per essere trasferiti nella struttura zoologica autorizzata dal Ministero dell’Ambiente, nel Novarese, dove potranno essere custoditi in condizioni idonee.
Il serval è un felino selvatico originario dell’Africa, caratterizzato da zampe lunghe, corpo slanciato e grandi orecchie. Nonostante le dimensioni inferiori rispetto ad altri grandi felini, resta un animale selvatico e la normativa italiana ne vieta la detenzione privata proprio per i rischi legati alla sicurezza delle persone.