Teheran: «Dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è aperto»

«In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran». Lo annuncia su X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

In Europa

«La libertà della navigazione è qualcosa che noi abbiamo sempre supportato. Quanto è accaduto nello Stretto di Hormuz finora è stato inaccettabile» ha detto la commissaria Ue al Mediterraneo Dubravka Suica, rispondendo nel corso di una conferenza stampa, ad una domanda sulla riapertura di Hormuz annunciata da Teheran. «Le vie di acqua sono da considerare dei beni pubblici, di tutto, e non ci possono essere pedaggi o restrizioni», ha aggiunto.