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﻿Cronaca

Teheran: «Dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è aperto»

A tutte le navi commerciali per il periodo residuo di tregua. Ue: «Sosteniamo la libertà navigazione, la chiusura dello stretto era inaccettabile»
Per il periodo di tregua tra Israele e Libano Hormuz rimarrà aperto a tutte la navi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Per il periodo di tregua tra Israele e Libano Hormuz rimarrà aperto a tutte la navi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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«In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran». Lo annuncia su X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. 

In Europa

«La libertà della navigazione è qualcosa che noi abbiamo sempre supportato. Quanto è accaduto nello Stretto di Hormuz finora è stato inaccettabile» ha detto la commissaria Ue al Mediterraneo Dubravka Suica, rispondendo nel corso di una conferenza stampa, ad una domanda sulla riapertura di Hormuz annunciata da Teheran. «Le vie di acqua sono da considerare dei beni pubblici, di tutto, e non ci possono essere pedaggi o restrizioni», ha aggiunto. 

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