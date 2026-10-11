Tavernole, ruba rame da un'azienda e investe i proprietari: arrestato 54enne

I Carabinieri della Stazione di Villa Carcina hanno arrestato un 54enne italiano con le accuse di furto aggravato, lesioni personali e detenzione abusiva di armi e munizioni

11 ottobre 2026 2 ' di lettura

I carabinieri durante i controlli nell'abitazione del fermato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtoarrestoTavernole sul Mella Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...