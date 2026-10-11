Tavernole, ruba rame da un'azienda e investe i proprietari: arrestato 54enne

Ruba grondaie in rame e altri materiali metallici da un'azienda, poi durante la fuga investe i due proprietari che tentano di fermarlo. È accaduto a Tavernole sul Mella, dove i Carabinieri della Stazione di Villa Carcina hanno arrestato un 54enne italiano con le accuse di furto aggravato, lesioni personali e detenzione abusiva di armi e munizioni. L'episodio si è verificato nelle prime ore di venerdì, quando l'uomo si è introdotto all'interno di una ditta specializzata in lavorazioni meccaniche. Dopo aver sottratto numerose grondaie in rame e altri manufatti metallici, ha caricato il materiale sul proprio pick-up e si è dato alla fuga.
Durante l'allontanamento, però, ha incrociato casualmente i proprietari dell'azienda, un 42enne e un 22enne, che hanno tentato di bloccarlo. Nel tentativo di fuggire, il 54enne li ha colpiti con il veicolo, provocando a entrambi delle lesioni. I due feriti sono stati soccorsi e accompagnati al pronto soccorso di Gardone Val Trompia, dove sono stati medicati e successivamente dimessi con una prognosi di 15 giorni ciascuno.
Trovate anche 90 munizioni
Le indagini dei Carabinieri sono scattate immediatamente dopo la segnalazione del furto. Grazie all'analisi dei sistemi di lettura delle targhe e delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda, i militari sono riusciti a identificare il presunto responsabile e a rintracciarlo nella sua abitazione.
La successiva perquisizione della casa e del garage ha permesso di recuperare il materiale rubato durante la notte, insieme a numerosi altri manufatti metallici e in rame e ad alcuni infissi nuovi, tutti di sospetta provenienza furtiva. Nel corso dei controlli sono stati trovati anche 90 proiettili calibro 20 detenuti illegalmente e un passamontagna che, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato utilizzato dall'uomo per nascondere il volto durante il furto. Tutto il materiale è stato sequestrato per consentire ulteriori accertamenti sulla provenienza e procedere, dove possibile, alla restituzione ai legittimi proprietari.
Arresto convalidato dal giudice
Al termine delle operazioni, il 54enne è stato arrestato dai Carabinieri. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accompagnata dalla prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.