Tamponamento e poi auto a fuoco: sindaco e cittadini spengono le fiamme

Tanto improvvise quanto inaspettate le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore di una Fiat Punto poco dopo le 11.30 di oggi, mercoledì 16 settembre, nel centro di Villanuova sul Clisi lungo la Sp116, nel tratto di via Zanardelli.
La vettura, guidata da un uomo e diretta verso Roè, ha dapprima tamponato una Ford Fiesta che la precedeva e che stava svoltando a sinistra per imboccare il parcheggio di Piazza Caduti. Pochi istanti dopo, dal vano motore della Punto si sono sprigionate le fiamme.
Tra i primi ad intervenire la sindaca Caterina Dusi, insieme ad altri componenti della Giunta e ad alcuni cittadini: utilizzando degli estintori sono riusciti a ridimensionare e circoscrivere le fiamme. L’incendio è stato così contenuto fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco salodiani, ai quali è poi spettata la messa in sicurezza e la bonifica del mezzo. Illeso il guidatore.
Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia Locale della Valle Sabbia, impegnate a garantire la sicurezza nelle vicinanze della vettura, potenzialmente ancora pericolosa, e a ricostruire l’insidiosa dinamica dell’accaduto. Agli agenti è spettata anche la gestione della viabilità, con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia, complice l’ora di punta. Terminate le operazioni, la Fiat è stata rimossa da un carro attrezzi.