Taglio del nastro per il nuovo percorso ad anello a Provaglio Valsabbia

Un nuovo itinerario che unisce natura, memoria e valorizzazione del territorio. Sarà inaugurato sabato, 27 giugno, alle 16 a Provaglio Valsabbia, nell’ambito della tradizionale Festa degli Alpini in programma al Centro sportivo del paese, nella frazione Arveaco.
Il progetto
Il nuovo sentiero ad anello è stato realizzato dall’associazione Vivi Provaglio Natura grazie al contributo della Fondazione Ferriera Valsabbia Ets. Un percorso lungo otto chilometri, pensato per essere fruibile da cittadini, famiglie e visitatori e capace di offrire un’occasione per conoscere da vicino alcuni degli angoli più suggestivi del territorio provagliese.
Da anni Vivi Provaglio Natura è impegnata nella tutela e nella promozione delle risorse ambientali e paesaggistiche del paese ed è conosciuta anche per l’organizzazione della ormai consolidata Trekking di Provaglio. Con questo nuovo intervento l’associazione aggiunge un tassello importante all’offerta escursionistica della zona, creando un itinerario che non è soltanto una passeggiata immersa nel verde, ma anche un percorso ricco di significati storici.
Resistenza e identità
Il nuovo anello ripercorre infatti in parte i sentieri della Resistenza, quelli che durante la seconda guerra mondiale i partigiani utilizzavano per sottrarsi ai rastrellamenti nazifascisti. Non sempre purtroppo con successo: è ancora vivissima la memoria dell’eccidio che ogni anni viene ricordato nella frazione Cesane. L’itinerario, come mostra la bacheca sistemata al Centro sportivo, raggiunge anche la chiesetta posta sulla sommità del monte Besume, uno dei punti panoramici più caratteristici della zona, offrendo scorci e paesaggi che raccontano l’identità di questo angolo di Valle Sabbia.
Collaborazione
L’inaugurazione rappresenterà un momento significativo per la comunità e un esempio concreto di collaborazione tra associazionismo e realtà del territorio.
Il sostegno della Fondazione Ferriera Valsabbia Ets ha permesso di trasformare un’idea in un’opera destinata a rimanere nel tempo e a beneficio di residenti e visitatori. Un intervento che contribuisce ad arricchire l’offerta escursionistica locale e a rendere ancora più accessibili le bellezze naturali del territorio provagliese.
Sabato gran parte del percorso verrà affrontato dagli alpini, dai soci di Vivi Provaglio Natura e da tutti coloro che vorranno unirsi alla camminata. Sarà un modo per scoprire il nuovo anello condividendo una giornata all’insegna della natura e della convivialità, nel contesto della Festa degli Alpini che prevede anche lo stand gastronomico aperto a tutti.