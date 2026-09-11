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Superenalotto, «6» da 223 milioni a Lecco: seconda vincita più alta di sempre

Il jackpot mancava dal 6 maggio 2025, quando vennero vinti 35 milioni di euro a Rivoltella. Nel 2023 il montepremi più alto di sempre, 371,1 milioni
Schede del Superenalotto
Schede del Superenalotto

Un «6» al Superenalotto è stato centrato in provincia di Lecco nel concorso di venerdì 11 settembre. La schedina vincente è stata giocata a La Valletta Brianza e ha permesso di aggiudicarsi un jackpot da 223,2 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Agimeg, la vincita è stata realizzata con una schedina composta da cinque pannelli. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. Il «6» mancava dal maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, più precisamente a Rivoltella, era stato centrato un premio da 35,4 milioni di euro. Da allora il jackpot era progressivamente aumentato fino alla vincita registrata nel concorso dell’11 settembre.

Con 223,2 milioni di euro, il premio si colloca al secondo posto tra i jackpot più elevati mai assegnati dal Superenalotto. Il record resta quello del 16 febbraio 2023, quando la Bacheca dei Sistemi centrò un jackpot da 371,1 milioni di euro, suddiviso in 90 quote.

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Superenalottovincita milionaria6jackpotLecco
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