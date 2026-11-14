Sulzano, i soldi per Le palafitte ci sono ma è scontro sulla demolizione

Un anno fa si parlava di un futuro «a breve termine» per la struttura Le palafitte di Sulzano, da tempo in stato di degrado e inutilizzo. Oggi l’Autorità di bacino ha definito il progetto di riqualificazione dell’area, ma resta aperto il nodo più delicato, quello della demolizione.
La situazione
La struttura ricade su area demaniale ed è di proprietà di Regione Lombardia, che ne ha stabilito la destinazione a uso pubblico dell’intera zona del golfo di Vertine. Dopo le perizie di un geologo e di un ingegnere strutturista è emersa l’impossibilità di recuperare la palificazione.
Regione Lombardia finanzierà con 2 milioni di euro l’intervento denominato «Progetto di riqualificazione area demaniale Le palafitte», con beneficiario l’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, che ha redatto il progetto. La proposta della Direzione generale Infrastrutture e opere pubbliche è stata inserita nel «Programma degli interventi per la ripresa economica».
Il progetto, però, non prevede il semplice recupero dell’edificio esistente: la priorità è la messa in sicurezza e il percorso dovrebbe svilupparsi per fasi a partire dalla demolizione e dalla successiva ricostruzione dell’immobile, accompagnate da interventi per valorizzare l’intera area e, in particolare, la sua vocazione turistica.
I dubbi
Una prospettiva che non convince l’Amministrazione comunale. La spiaggia libera del golfo di Vertine è molto frequentata durante l’alta stagione e, negli anni, la struttura è stata utilizzata impropriamente come base per approdi e tuffi, ma per la sindaca Paola Pezzotti la soluzione non può essere l’abbattimento: «Bisogna riqualificare, non demolire».
La vicenda affonda le radici in un progetto che avrebbe dovuto coinvolgere pubblico e privato. Regione Lombardia, infatti, non aveva accolto la proposta avanzata dall’Autorità di bacino attraverso un bando basato sul «project financing», cioè sulla compartecipazione tra pubblico e privato. Da allora sono trascorsi alcuni anni durante i quali la struttura è rimasta in una situazione di degrado e abbandono.
Il Comune di Sulzano aveva già individuato nel proprio Pgt le possibili destinazioni dell’immobile: turistica, artistica, didattica, culturale ed enogastronomica. Trattandosi però di un bene di proprietà regionale, l’Amministrazione non ha mai potuto dare seguito alle proprie intenzioni. Ora i 2 milioni messi a disposizione dalla Regione riaprono la partita. Il progetto c’è, le risorse anche. Resta da capire se la riqualificazione passerà dalla demolizione e ricostruzione o se si riuscirà a trovare una soluzione diversa.