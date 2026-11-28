Sulzano, cinque contrade si sfidano a colpi di presepi

Aquile, Beccacce, Drago, Legor e Condor realizzeranno ciascuna la propria Natività. Dal 7 al 21 dicembre benedizioni e ritrovi, oltre a Santa Lucia e ai concerti

28 novembre 2026 2 ' di lettura

Una sfida a chi avrà maggiore creatività Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inserto Franciacorta SebinopresepicontradeSulzano