Lo spirito delle contrade che animano Sulzano si riflette anche sul Natale e sulla creazione di presepi che si contraddistinguono nelle varie zone del paese, a seconda appunto della contrada di appartenenza. Le cinque contrade, Legor, Condor, Aquile, Beccacce e Drago, con lo spirito goliardico e competitivo che le contraddistingue, già dallo scorso anno hanno ingaggiato una gara di presepi dove non c’è né un concorso né un vincitore ma per l’occasione si esprime estro e fantasia sul tema natalizio.
L’iniziativa volge soprattutto a creare un punto di ritrovo ed aggregazione per la comunità di Sulzano, di volta in volta diverso e caratterizzato dall’anima della contrada ospite. I cinque presepi infatti avranno tutti una benedizione ed un rinfresco da offrire ai visitatori e partecipanti.
Il calendario delle benedizioni
Le varie iniziative del calendario natalizio, voluto dal comune in collaborazione con le associazioni ed i gruppi del territorio, sono stati pensati per coinvolgere le diverse fasce d’età e poter rallegrare tutti facendo sì che la comunità si senta più unita e più solidale.
Si comincia il 7 dicembre con il presepio della contrada Aquile, sul sagrato della Chiesa di San Giorgio, alle 19. L’11 dicembre sarà la volta del presepio della contrada Beccacce, alla Santella di Santa Filomena, alle 20. Il 12, la serie dei presepi verrà inframmezzata dalla Santa Lucia: con partenza dall’oratorio alle 20, inizierà il corteo a lei dedicato con un giro per le vie del paese ed al rientro verrà offerto un rinfresco. Il 13, in piazza 28 Maggio ci sarà l’iniziativa Natale in piazza con giochi, dalle 15 alle 17, merenda per bambini offerta dall’associazione Ristoratori Sulzano ed a seguire l’aperitivo.
Il giorno successivo il 14, alle 20, sotto il portico del municipio verrà benedetto il presepio della Contrada Drago ed il 18, sempre alle 20, nella chiesa di Tassano, quello della Contrada Legor; infine il 21 alle 20 in via Dante Alighieri terminerà il giro il presepio della Contrada Condor.
Concerti
Due saranno i concerti dedicati al Natale, il primo il 19 Christmas with hope con il coro Hope Singers, alle 21 nella chiesa di San Giorgio, organizzato in collaborazione con Sapiens Festival, con ingresso libero ed il 21 alle 20.30 il concerto di Natale del Corpo musicale cittadino di Sulzano con la cantante Lorenza Buttarelli.