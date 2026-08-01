Sulzano celebra la Chiesa di San Fermo con tre giorni di festa

Per Sulzano la Chiesa di San Fermo, situata su un dosso a mezza costa che domina il lago, in località Gazzane ha un significato molto profondo.
Ogni anno infatti all’inizio di agosto viene organizzata un’apposita festa che vede riunita non solo tutta la comunità ma anche gli abitanti del lago. La chiesa infatti è alta rispetto al Sebino e dalla sua postazione il panorama è unico.
La chiesa che domina il Sebino
Ogni anno infatti all’inizio di agosto viene organizzata un’apposita festa che vede riunita non solo tutta la comunità ma anche gli abitanti del lago. La chiesa infatti è alta rispetto al Sebino e dalla sua postazione il panorama è unico.
L’edificio è visibile sulla destra per chi percorre la superstrada in direzione sud. Il luogo, oggi isolato, era in passato un punto strategico in quanto posizionato nei pressi della cosiddetta via Valeriana. In origine la dedicazione era ai santi Ippolito e Cassiano, ma verso la metà del XIX secolo comincia a imporsi la nuova dedicazione a San Fermo, patrono delle attività agricole e del bestiame. La fondazione non è certa, ma già nel 1180 la chiesa è registrata come dipendente dalla pieve di Sale.
A questi anni sono forse da datare alcune murature di uno degli edifici che sorgono nei pressi della chiesa; data la posizione, isolata e sulla via di comunicazione, è probabile che vi fosse in passato un riparo per viandanti. La distanza dal borgo di Martignago rendeva la chiesa piuttosto scomoda ma fu anche chiesa parrocchiale. La facciata, rivolta a lago, è di linee semplici, con tetto a spioventi, oculo, portale e finestre laterali in pietra di Sarnico.
L’interno è ad aula unica coperta, la nicchia centrale conserva una statua di San Fermo, con spada, corazza militare ed elmo a terra, che si discosta dall’iconografia del santo diffusa nel Sebino che lo vuole, in genere, reggente il vessillo con l’effigie del bue. La scultura dovrebbe essere un’opera del pieno ’800 di gusto neogotico, forse commissionata proprio nei decenni in cui il culto di Fermo si stava imponendo.
Il programma della festa
Proprio al restauro della statua del Santo verrà devoluto l’incasso dei tre giorni di festa dal 7 al 9 agosto con inizio venerdì alle 18.30 con la Santa Messa, alle 19, stand gastronomico ed alle 21 serata musicale con Dj Bulgari.
Sabato alle 21 la band sarà la Rock ’n rosa; domenica alle 10.30 la Santa messa vedrà la benedizione del sale, alle 12 lo stand gastronomico proporrà lo spiedo, alle 15 ci sarà il torneo di briscola, alle 18.30 la Santa Messa conclusiva con la benedizione degli animali ed alle 21 la serata musicale con Nik Java Showman.
Il gran finale alle 23 sarà con spettacolo pirotecnico, spaghettata ed estrazione premi lotteria.