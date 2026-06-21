Sulzano, l’asilo da 100 anni è «la casa che ti fa sentire a casa»

La scuola dell’infanzia è il primo luogo di crescita di un bambino e la longevità di queste strutture ne testimonia l’importanza per le famiglie e per il territorio. Quella di Sulzano compie cento anni, un compleanno che verrà festeggiato sabato 27 con un evento aperto a tutta la comunità.
La sua dedica, ancora attuale, ai «Caduti di guerra» risale alla costituzione, avvenuta grazie al lascito della signora Maria Formenti e la sua storia è tracciata dalla presidente, Enrica Lezzi, consigliere Fism, l’associazione che riunisce le scuole cattoliche di cui la scuola di Sulzano fa parte. «Celebriamo, con la stessa gioia dei primi giorni, non solo mura e sezioni, ma un diario vivo lungo un secolo - sottolinea la Lezzi -. Da qui sono passati padri, madri, nonni, figli e nipoti, un filo invisibile che unisce la nostra comunità attraverso il gioco e l’apprendimento».
La storia
Dal 1° settembre 2019 ha avuto inizio la sezione Primavera intitolata a Cavalieri Maria Maddalena in Ziliani, divenuta poi, nel 2022, sezione Micronido.
«Cambiano i metodi educativi, cambiano i volti delle maestre, ma non cambia lo spirito, quello di una “casa che ti fa sentire a casa” dove ogni bambino è accolto come un dono prezioso - continua la presidente -. Se oggi festeggiamo questo secolo di storia, il merito è di chi ci ha creduto, dai fondatori, ai donatori, dai volontari fino alle insegnanti che oggi, con professionalità e dolcezza, portano avanti questa missione. La scuola dell’infanzia è il battito del cuore del nostro paese: finché ci saranno bambini che corrono in quel giardino, Sulzano avrà un futuro luminoso. Buon compleanno dunque a questa Fondazione che, pur avendo cento anni, continua a guardare il mondo con gli occhi curiosi di un bambino».
Il programma
La festa si svolgerà all’oratorio di Sulzano. L’apertura è affidata alla banda musicale; alle 18 ci saranno le premiazioni e la consegna dei diplomi; alle 19 l’apertura dello stand gastronomico con musica dal vivo e alle 20 i laboratori di psicomotricità con Matteo Marzocchi, gonfiabili e tombola e tante altre sorprese.
L’organizzazione è stata curata dal Cda della scuola che insieme alla Lezzi è composto da Pierluigi Bazzani, Claudio Pezzotti, Alice Bertagna e don Roberto Manenti, dalla coordinatrice Jessica Colosio e da tanti volontari.
La Fism è l’organismo rappresentativo delle scuole dell’infanzia non statali operanti in Italia che si qualificano autonome e orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. Farne parte favorisce un sistema di scambio e di confronto tra le scuole di cui anche Sulzano beneficia.