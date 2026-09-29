Dalla Corea a Brescia: venti studenti in visita all’Ortomercato

Cuoricini e «V» con le dita, mele tra le mani e grandi sorrisi: clic, una bella foto di gruppo in mezzo a cassette di frutta e verdura, banchi e mezzi per la movimentazione delle merci. Una fotografia piuttosto curiosa che è stata scattata in un luogo familiare ai bresciani: l’Ortomercato. È qui che una ventina di studenti – una delegazione dell’Hanseo Agrico Institut di Seul accompagnata da una rappresentante del Ministero dell’Agricoltura coreano – ha osservato da vicino come funziona uno dei nodi della distribuzione ortofrutticola italiana.
La vista all’Ortomercato
La visita, organizzata nell’ambito di un programma educativo dedicato all’agricoltura di Lombardia e Trentino-Alto Adige, ha avuto un carattere soprattutto didattico. Gli studenti e i docenti hanno potuto seguire le diverse fasi che caratterizzano l’attività di un mercato all’ingrosso: dalla ricezione della merce alla movimentazione, fino alla commercializzazione e alla distribuzione. A guidare la delegazione erano il direttore generale dell’istituto, il professor Ha Seokgun, e Lee Ji-Eun, funzionaria del Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (Mafra), il Ministero dell’Agricoltura sudcoreano. L’Hanseo Agrico Institut, con sede a Seul, si occupa dello studio dei sistemi agricoli territoriali, delle politiche agroalimentari e dei processi di sviluppo rurale, con attività di confronto tra modelli asiatici ed europei.
Ad accogliere la delegazione è stato l’intero Consiglio di amministrazione del Consorzio Brescia Mercati, con il presidente Antonio Massoletti, la vicepresidente Patrizia Turelli e i consiglieri Francesca Seniga, Federico Brembati ed Emilio Bortolotti. Durante la mattinata sono stati illustrati l’organizzazione dell’Ortomercato, i flussi delle merci e il ruolo dei diversi operatori che lavorano all’interno della struttura. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla logistica e alle modalità con cui frutta e verdura passano dalla ricezione alla distribuzione verso gli acquirenti, tra cui fruttivendoli, ambulanti e grande distribuzione organizzata.
È stato presentato anche l’assetto societario della struttura pubblica: il Comune di Brescia detiene il 57,96% delle quote, la Camera di commercio il 21,76% e la Comunità montana di Valle Trompia lo 0,79%.
Confronto
«Questa visita rappresenta un’occasione concreta di confronto tra esperienze agricole e sistemi distributivi differenti», ha detto il presidente Antonio Massoletti, sottolineando il ruolo dell’Ortomercato come infrastruttura al servizio della distribuzione e come punto di osservazione sulle dinamiche della filiera agroalimentare. La presenza della funzionaria del Ministero dell’Agricoltura coreano ha aggiunto alla visita una dimensione istituzionale. Per il direttore dell’Ortomercato Marco Hrobat, il confronto ha permesso di mostrare «concretamente il funzionamento di un mercato all’ingrosso» e i passaggi che accompagnano quotidianamente i prodotti, dalla ricezione alla distribuzione.
Per gli studenti, dunque, una lezione fuori dall’aula, attraverso l’osservazione diretta di spazi, mezzi, professionalità e procedure. La tappa bresciana si inserisce in un percorso più ampio attraverso il sistema agricolo del Nord Italia, per conoscere sul campo caratteristiche e modelli organizzativi del comparto agroalimentare italiano e confrontarli con la realtà sudcoreana.