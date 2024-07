Morto in Brebemi, il dolore della mamma di Michele: «Era un ragazzo dolce»

Lo strazio della famiglia Luzzardi e degli amici che ricordano il 21enne morto di notte in autostrada

4 ' di lettura

L'auto del 21enne e, nel riquadro, Michele Luzzardi © www.giornaledibrescia.it

«Un ragazzo solare e appassionato di tantissime cose: dal calcio alla musica passando per i viaggi e soprattutto per i suoi amici». La mamma e la sorella maggiore, appoggiate al cancellino di casa, all’interno di una corte mai come ieri silenziosa, parlano di Michele come se non fosse successo nulla, come se stesse per rincasare a momenti. Perché il dolore è troppo grande per affrontare una tragedia del genere, per rendersi conto realmente di quanto successo soltanto qualche ora prima, di notte,