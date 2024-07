Incidente lungo l’autostrada Brebemi, morto un giovane bresciano

Un’altra vittima sulle strade, un’altra giovane vita spezzata. Questa mattina un ragazzo di 21 anni (nato nel 2003) nato a Brescia e residente in un paese della provincia è morto mentre stava percorrendo l’autostrada Brebemi all’altezza di Calcio (Bergamo) e in direzione Brescia.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 4, è al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto con gli agenti del distaccamento di Chiari: dalle primissime informazioni pare che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, non essendoci altri veicoli coinvolti.

Ancora però bisogna stabilire come il corpo del giovane sia finito in mezzo alla carreggiata: infatti i poliziotti accorsi sul posto hanno trovato il giovane senza vita sulla strada, travolto da alcuni mezzi in in transito. Non si sa se il giovane sia stato sbalzato dall’impatto con la sua auto o se sia stato travolto dopo essere sceso dal veicolo.