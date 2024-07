La veglia per Michele Luzzardi: «Il suo sorriso ci accompagni sempre»

Una tragedia immane. Un dolore devastante. Non ci sono altre parole per spiegare il sentimento diffuso in tutta la comunità di Castelcovati per la morte di Michele Luzzardi, il 21enne morto all’alba di mercoledì lungo la Brebemi dopo essere stato travolto da quattro camion nel territorio di Antegnate, nella Bergamasca. Il corpo del giovane, amato e stimato da tutti, non è ancora stato consegnato alla famiglia poiché è prevista, mercoledì, l’autopsia disposta per cercare di individuare la causa della morte. Sebbene la dinamica dell’incidente sia abbastanza chiara restano, infatti, ancora alcuni interrogativi.

Se non emergeranno altri elementi, quindi, la veglia funebre si terrà venerdì 19 alle 19 alla Casa del Commiato Mombelli di Chiari, e il funerale il giorno seguente, sabato 20 luglio alle 9 in oratorio. Non nella chiesa parrocchiale, come confermato dal parroco di Castelcovati don Jordan Coraglia, al fine di consentire a tutti di partecipare.

Intanto, ieri sera, i familiari, gli amici e la comunità hanno organizzato un momento di raccoglimento, una veglia per pregare e ricordare l’amico scomparso. C’erano mamma Monia, papà Maurizio e la sorella Martina, ai quali si sono strette centinaia di persone di tutte le età tra pianti e abbracci. Il cordoglio della comunità non può certo lenire il dolore che i genitori stanno provando, ma aiuta la vicinanza, fisica e spirituale, della gente.

La mezz’ora di preghiera è stata accompagnata dal suono di una chitarra e dalle parole del parroco: «Si trova in pace – ha detto don Coraglia –. Cercando tra le fotografie dei campi scuola e dell’oratorio ho trovato un’immagine in cui Michele aveva un sorriso disegnato sulla schiena, quello stesso sorriso di cui tutti ci ricordiamo. Dobbiamo continuare a tenerlo, anche nel dolore, per lui e per la famiglia».

Alla conclusione della cerimonia è stata consegnata alla famiglia una scatola contenente messaggi per Michele.