Processo strage di piazza Loggia, i riscontri ai testimoni contro Marco Toffaloni

Dell’attendibilità dei testimoni che chiamano in causa Toffaloni e che lo pongono al centro del movimento neofascista veronese e, soprattutto, in piazza Loggia a Brescia la mattina del 28 maggio del 1974. Sollecitato dalle domande del sostituto procuratore Caty Bressanelli si è occupato di questo ieri il colonnello del Ros Massimo Giraudo, nel corso della seconda udienza del processo in corso al Tribunale per i minorenni.

Il pivot attorno al quale sono girate le indagini sulla fase esecutiva della strage ha illustrato i riscontri di contesto alle affermazioni di coloro che nel corso degli anni ha sentito e che gli hanno fornito spunti decisivi per arrivare ad individuare nel neofascista veronese, che all’epoca dell’attentato non aveva ancora diciassette anni e che da tempo vive in Svizzera con l’identità di Franco Maria Muller, l’ultimo anello della catena che unisce Brescia, e in particolare il cestino dove fu depositata la bomba, a Venezia, al quartiere generale di chi volle quella bomba: Carlo Maria Maggi.

Tra gli elementi di contesto Giraudo ha fornito indicazioni riguardo lo stato dei luoghi: ha verificato se quelli indicati dai testimoni, a partire dalla super teste bresciana che deve essere ancora sentita, esistevano, corrispondevano o corrispondono ancora a quanto dichiarato. Lo stesso ha fatto per le persone chiamate in causa e con riferimento ai ruoli che ricoprivano; rispetto alle organizzazioni e ai loro componenti. Un lavoro nel complesso finalizzato ad accreditare i testimoni d’accusa e le loro testimonianze.

Il processo a Marco Toffaloni è stato aggiornato al prossimo 27 giugno. In quell’occasione toccherà al difensore dell’imputato contro esaminare il colonnello del Ros.

Il presidente del tribunale Federico Allegri ha già stilato un fitto e lungo calendario d’udienza. Nel mese di luglio il fascicolo Toffaloni tornerà in aula giovedì 4, giovedì 11 e giovedì 18. Dopo la pausa di agosto, la ripresa è prevista per il 12 settembre.