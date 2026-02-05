Giornale di Brescia
Strage, nuova perizia sulle foto per capire se anche Zorzi era in piazza

Pierpaolo Prati
Come già accaduto con Maurizio Tramonte e Marco Toffaloni, la giustizia cerca riscontri sulla presenza del presunto esecutore attraverso le immagini di quel giorno
Una delle foto simbolo della Strage - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

La Corte d’assise di Brescia ha disposto una perizia antropometrica sulle foto scattate in piazza Loggia il giorno della strage per stabilire se tra i presenti vi fossero le persone chiamate in causa da Gianpaolo Stimamiglio come presunti esecutori materiali e da altri testimoni nel corso del processo per la fase esecutiva dell’attentato.

I neofascisti veronesi

La testimonianza integrale di Gianpaolo Stimamiglio

Secondo il presidente Roberto Spanò vi sono tecniche e tecnologie in grado, anche attraverso l’intelligenza artificiale, di stabilire se la mattina del 28 maggio 1974 fossero presenti o meno i neofascisti veronesi Paolo Marchetti e Claudio Bizzarri, oltre all’imputato Roberto Zorzi.

La perizia è inoltre stata estesa anche alle figure di Maurizio Sterbeni e Francesco Veronese, neofascisti scaligeri dell’epoca, dell’ex colonnello dell’Esercito Aldo Micchittu, e di Ermanno Buzzi i cui nomi sono tornati di attualità nel corso del dibattimento.

I precedenti

Perizie antropometriche, fatte confrontando le foto scattate con le immagini dell’epoca delle persone da cercare, hanno già avuto un ruolo decisivo nella storia processuale della strage. In particolare hanno contribuito alla condanna all’ergastolo divenuta definitiva di Maurizio Tramonte, e a quella in primo grado a trent’anni di Marco Toffaloni, entrambi individuati con questa modalità tra le persone in piazza dopo lo scoppio della bomba.

