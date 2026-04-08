Strage di gamberi nella roggia vicino al campo sportivo di Poncarale

I residenti di Poncarale che abitano nei pressi della roggia che scorre placida accanto al campo sportivo hanno avvisato del fenomeno ieri la Polizia locale. La grande moria di gamberi di fiume a cui si assiste da ieri nel letto del corso d’acqua lascia pensare all’ipotesi di uno sversamento all’acuirsi ai primi caldi della «peste del gambero» (aphanomyces astaci), un fungo altamente patogeno e spesso mortale per le specie autoctone.

Il micete che affligge i gamberi causa il deterioramento del carapace: si tratta di una malattia letale, soggetta a obbligo di notifica alle autorità veterinarie. I gamberi alloctoni americani, quelli rossi, spesso ne sono portatori sani. La malattia si diffonde tramite animali infetti, spore o pesci contaminati. I crostacei diventano deboli con assenza di reazione e perdono arti. In effetti molti degli esemplari visti nella roggia sono privi di chele.