Strade più sicure a Castel Mella, cantieri per 650mila euro

Previsti nuovi asfalti e incroci rialzati, il primo intervento interesserà via Cattaneo. Il vicesindaco: «Continuare a investire sulle strade e sulle infrastrutture viarie è una priorità». I lavori proseguiranno con ulteriori lotti fino al 2027