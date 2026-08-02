Strade più sicure a Castel Mella, cantieri per 650mila euro

Nuovi asfalti, incroci rialzati, abbattimento delle barriere architettoniche e maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. A Castel Mella prende forma un nuovo piano di riqualificazione della viabilità, un programma da oltre 650mila euro che nei prossimi mesi porterà cantieri in diverse zone del territorio.
Pronti, via
Il primo intervento scatterà già nei primi giorni di agosto e interesserà via Cattaneo e il parcheggio di viale Lombardia davanti al nuovo asilo nido. Qui si prevede il rifacimento completo della pavimentazione, dei cordoli, delle aiuole e degli attraversamenti pedonali.
Ma il piano guarda soprattutto alla sicurezza degli spostamenti grazie alla trasformazione di alcuni incroci strategici, con l’obiettivo di rallentare il traffico e rendere più agevoli gli attraversamenti. Tra gli interventi più significativi c’è quello previsto all’incrocio tra viale Lombardia e via Aldo Moro, trasformato in un’intersezione rialzata per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e ridurre la velocità dei veicoli.
Lavori simili interesseranno anche la zona dell’Oltremella, l’intersezione tra via Giovanni XXIII e Martin Luther King verrà rivista, mentre in via Bevilacqua sarà realizzato un nuovo attraversamento. L’avvio di questo secondo lotto è previsto entro la fine di agosto.
Obiettivi
Il terzo lotto coinvolgerà il secondo tratto di viale Lombardia e dei Caduti, importante collegamento per l’accesso alla parte est del paese, oltre a via Don Bergomi. Previsto anche il rifacimento completo del parcheggio del polo scolastico di via Onzato per migliorare la sicurezza degli studenti e delle famiglie. Il percorso di riqualificazione non si fermerà però qui e un quarto lotto partirà nei primi mesi del 2027.
L’obiettivo dell’Amministrazione è completare un programma iniziato nel 2024 che, considerando gli interventi dell’ultimo triennio, porterà l’investimento complessivo sulla rete stradale comunale oltre quota 1,3 milioni di euro.
«Continuare a investire sulle strade e sulle infrastrutture viarie è una priorità – commenta il vicesindaco Daniele Mannatrizio –. Questa programmazione ci ha permesso negli ultimi anni di realizzare opere coordinate ed efficienti, ottenendo risultati importanti nonostante l’aumento dei costi delle materie prime».
A sottolineare il valore del progetto è anche il sindaco Giorgio Guarneri: «Siamo orgogliosi di dare continuità alle opere di manutenzione e messa in sicurezza della nostra rete stradale. Questi cantieri rappresentano un passo avanti nel potenziamento della viabilità locale e uno degli obiettivi strategici del nostro mandato».